Quattro feriti in due incidenti sulla Nuova 125, auto distrutte e traffico in tilt

Due incidenti sulla nuova 125 e uno all’ingresso di Quartucciu, dopo Is Pontis Paris, hanno paralizzato il traffico per ore in punti molto trafficati dell’hinterland cagliaritano. Sulla Nuova Orientale Sarda due le macchine coinvolte, entrambe hanno riportato danni molto gravi Quattro i feriti, due dei quali finiti all’ospedale in codice rosso ma solo per dinamica: nessuno è in pericolo di vita. Grosso lavoro per gli agenti della Polstrada, le ambulanze del 118 e anche i vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto tra la prima galleria di Solanas e lo svincolo per Cagliari. Un altro incidente in zona ha visto invece coinvolto solamente un motociclista.

Alle porte di Quartucciu, invece, tamponamento a catena tra tre auto, subito dopo Is Pontis Paris. Una sola ferita lieve, portata in codice giallo all’ospedale, e traffico ko a lungo, con tanti automobilisti disperati alla ricerca di percorsi alternativi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Quartu. I militari hanno avvisato il sindaco di Quartucicu dell’esistenza di uno spazio tra le giunture delle sezioni del porte, mancanza che ha portato la prima automobile a rallentare, scatenando il tamponamento: sul posto è intervenuto un operaio, mandato dal Comune, per ripristinare tutto e fare in modo che la strada sia nuovamente sicura.