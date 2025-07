Da settembre affronterà l’ultimo anno di liceo, quello del diploma, e consoliderà le ricerche scientifiche in cui si è già ampiamente distinto.

In un momento in cui l’innovazione scientifica incontra la sensibilità educativa, il progetto EmoPet, ideato e sviluppato da Leonardo Tronci, vincitore del terzo premio mondiale dell’hack “Future Minds AI” organizzato da Eventornado con il supporto di Fifty Is Nifty, AiKidzAcademy e VeavAI.com a maggio 2025, continua a distinguersi per la sua originalità e il suo impatto potenziale nel campo della neurofarmacologia pediatrica.

Dopo aver conquistato la giuria di una competizione internazionale, dove ha presentato con successo un prototipo basato su intelligenza artificiale, simulazione neurochimica e supporto emotivo per bambini in ambito clinico, Leonardo riceve oggi un ulteriore riconoscimento che premia non solo il suo talento, ma anche la sua dedizione.

L’Anglo American Academy, da sempre attenta a valorizzare i giovani talenti emergenti, ha deciso di assegnargli una borsa di studio avanzata in lingua inglese, offrendo a Leonardo la possibilità di perfezionare le proprie competenze linguistiche attraverso un corso annuale finalizzato al conseguimento dell’esame internazionale IELTS C2.

Un’occasione che consolida il percorso accademico e personale di Leonardo, già attivamente impegnato nella redazione di una ricerca scientifica approfondita sul progetto EmoPet, la cui pubblicazione — in lingua inglese — sarà accessibile anche in italiano e francese grazie agli strumenti di traduzione integrati.

A esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto è Christian Diana, il Direttore dell’Istituto, che ha deciso di premiare Leonardo con una borsa di studio consistente in un corso annuale avanzato di lingua inglese, comprensivo dell’iscrizione all’esame internazionale C2:

“Leonardo Tronci si è distinto a livello internazionale, conquistando un posto sul podio in una prestigiosa competizione e portando con sé orgoglio, impegno e determinazione. Un successo che non è passato inosservato alla scuola Anglo American Academy, da sempre attenta a valorizzare il merito e a sostenere i giovani talenti. Da sempre la nostra scuola crede ed è attenta nel valorizzare il merito. Per questo abbiamo pensato di premiare Leonardo non solo per il brillante traguardo raggiunto, ma anche come investimento sul suo futuro. Siamo certi che questa esperienza potrà aiutarlo ad affrontare nuove sfide con ancora maggiore competenza e consapevolezza.

Per la nostra scuola è un onore poter supportare e accompagnare nel loro percorso ragazzi meritevoli come Leonardo, contribuendo a renderli sempre più pronti ad affrontare il mondo accademico e successivamente il mondo del lavoro.

Un riconoscimento che unisce il valore del risultato presente con lo sguardo rivolto al domani: formare cittadini del mondo, consapevoli e preparati”.

Leonardo sottolinea di essere entusiasta che il suo progetto EmoPet sia piaciuto e di avere l’opportunità di studiare per prepararsi a conseguire la certificazione IELTS (ha già nel suo curriculum il C1). Durante il colloquio con il Direttore Diana riporta Leonardo, lo stesso “mi ha chiesto cosa volessi fare da grande e gli ho spiegato che mi piace svolgere attività di ricerca scientifica in un ambiente internazionale per essere di aiuto alle persone anche attraverso l’uso ragionato della AI e della robotica. Ringrazio ancora chi, crede in me, oltre ai miei genitori, e mi spinge a migliorarmi per avere ulteriori basi per la mia futura formazione professionale e accademica”.

(in foto il Direttore della Anglo American Academy Christian Diana con il giovane innovatore Leonardo Tronci)