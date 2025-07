La maggioranza compatta è andata avanti, ha adottato, tra l’altro, lo studio di assetto idrogeologico con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la resilienza del territorio comunale rispetto ai rischi naturali.

Con un comunicato letto all’inizio della seduta odierna del Consiglio Comunale, la minoranza ha abbandonato l’aula, non partecipando al dibattito. Dodici erano i punti all’ordine del giorno, tra cui le interrogazioni che saranno trattate e iscritte al successivo consiglio. La nota del Presidente, inviata via PEC alle 13:01 di ieri, ha generato la pronta replica da parte dei gruppi di minoranza.

Il Capogruppo di Forza Italia, Walter Zucca, ha dichiarato: “Non abbiamo potuto presentare queste interrogazioni, in particolare quelle sulla modalità di invio della bolletta TARIP, a causa di presunti vizi che in realtà, con l’iscrizione generica al primo punto delle stesse interrogazioni nell’OdG, si intendevano sanati. Del resto, come è possibile presentare interrogazioni su argomenti di tale portata se il Consiglio viene convocato su whatsapp lo stesso giorno della Capigruppo, cioè mercoledì 16? Non avevamo neanche 24 ore di tempo per presentarle; lo abbiamo fatto venerdì solo perché il Presidente, iscrivendole, aveva garantito la loro discussione, cambiando idea solo a poche ore dal Consiglio sotto la regia di chi ha la forza dei numeri.”

Dello stesso avviso il Capogruppo di Uniti per Sinnai Roberto Loi: “È evidente che certe questioni risultino scomode, ma la democrazia è altro; è confronto prima di ogni decisione, tanto più se riguarda le tasche dei cittadini di Sinnai. Abbiamo già protocollato la richiesta di inserimento al prossimo consiglio comunale come Punto all’ordine del giorno, chissà che dalla regia non trovino altre scuse per non farci parlare.”

Per il Capogruppo di Sinnai Libera Aldo Lobina, “non ci fermiamo, nonostante una gestione dell’aula alquanto discutibile per la quale è stata investita con formale segnalazione la prima Commissione che presiedo. Proseguiremo nella difesa dei nostri concittadini anche quando a colpi di maggioranza, come per la mia interrogazione sul rimboschimento PNRR protocollata il 10 Luglio, che è stata spostata con voto dell’aula alla fine, mancando di rispetto ai cittadini che, affrontando il caldo, si sono recati in Consiglio per sentir parlare di bolle d’acqua, ma la discussione è solo rinviata”.

Il consiglio è quindi andato avanti concludendosi dopo solo due ore con ben 8 punti approvati dalla maggioranza all’unanimità senza il contradditorio della minoranza.

Tematiche fondamentali per la vita amministrativa, sociale e ambientale della comunità, tra i provvedimenti più rilevanti, la ratifica delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, strumenti indispensabili per garantire il corretto andamento della macchina comunale e la realizzazione dei progetti in corso. Significativa anche l’approvazione della variazione che prevede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2024, segno di una gestione virtuosa e trasparente delle risorse.

Sono stati approvati anche due importanti regolamenti: quello relativo alla gestione degli impianti sportivi comunali, che mira a una maggiore efficienza e valorizzazione delle strutture esistenti, e quello sull’erogazione di contributi per l’edilizia di culto e altri edifici destinati ai servizi religiosi, aggiornato per rispondere con maggiore efficacia alle esigenze delle comunità locali.

Soddisfazione da parte dell’Assessore allo sport Alessio Serra e Assessore al Patrimonio Katiuscia Concas: “Siamo molto soddisfatti per l’approvazione del nuovo Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi. Uno strumento atteso da tempo che garantisce regole chiare, criteri di trasparenza e parità di accesso per tutte le realtà associative del territorio. Abbiamo lavorato di concerto e speriamo di vedere presto i frutti”. L’assessore Concas, con delega anche al bilancio, aggiunge: “Sono stati approvati provvedimenti fondamentali per la nostra comunità. Le variazioni di bilancio, necessarie per aggiornare e riequilibrare le previsioni finanziarie alla luce delle nuove esigenze emerse nel corso dell’anno consentiranno di garantire la piena operatività dei servizi. È stata inoltre approvata la verifica dell’equilibrio di bilancio, che ha confermato la solidità finanziaria dell’Ente e la sostenibilità delle scelte programmatiche. Un risultato che premia il lavoro di programmazione, prudenza e trasparenza portato avanti dall’amministrazione e dagli uffici”.

Per la Sindaca Maria Barbara Pusceddu: “Un importante passo avanti per la definizione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC ) con l’adozione dello studio di assetto idrogeologico in variante al P.A.I. L’aggiornamento del quadro geologico, infatti, costituisce una base tecnico-scientifica indispensabile per una pianificazione territoriale responsabile, attenta alla sicurezza idrogeologica e allo sviluppo sostenibile del territorio comunale. Si tratta un atto importantissimo perché consentirà di acquisire la consapevolezza dei pericoli riguardanti le alluvioni, le frane e l’erosione costiera, anche in riferimento alla pianificazione e gestione della Protezione Civile, certamente disponendo vincoli sul territorio espressi in relazione alla pericolosità idraulica e da frana più o meno elevata, ma anche creando opportunità per la messa in sicurezza di quelle situazioni che presentano maggiori criticità”.