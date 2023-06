Quartucciu, rimosso lo specchio stradale da via Dessì

Rimosso lo specchio stradale con palo da via Dessì angolo via Asmara: la segnaletica che tanto disturbava, soprattutto i mezzi di soccorso e quelli per il ritiro dei rifiuti, dopo la segnalazione pubblicata da Casteddu Online https://www.castedduonline.it/quartucciu-lo-strano-caso-ambulanze-e-raccolta-dei-rifiuti-in-ostaggio-della-strada-col-palo/?fbclid=IwAR1-RAaft3Jlj9kEhQDj1rkapto4OnU57-I8Ioqn1XCTy2hRUYzn4psM4Bo e la lotta del legale dei residenti della zona Gianfranco Piscitelli, che si è battuto per far rimuovere il palo, è stato finalmente sradicato dal comune. Anni di “battaglia”, due esattamente, e cittadini e mezzi, soprattutto le ambulanze, che puntualmente rimanevano incastrate nel tentativo di svoltare verso via Asmara. Dopo svariate segnalazioni agli uffici di competenza e azioni ufficiali intraprese tramite il legale Piscitelli, si chiedeva la rimozione o la sostituzione del palo con un braccio metallico, lo specchio stradale è sparito dalla via, troppo stretta in prossimità della curva. Non è ancora chiaro se sarà ricollocato in altra maniera ma, ciò che conta, ora, è che in caso di necessità le operazioni di soccorso potranno essere svolte senza alcuna complicazione e ritardo.