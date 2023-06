Falso venditore cagliaritano di pesce fresco in manette, ha raggirato e truffato anziani anche a Monserrato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Monserrato per truffa e furto. Da tempo, avrebbe imperversato tra il capoluogo sardo e l’hinterland proponendo in vendita pesce fresco, senza però avere nemmeno un’alice tra le mani: con trucchi e raggiri, è riuscito più di una volta a farsi consegnare i soldi dagli ignari clienti, rimasti poi a bocca asciutta. Per gli investigatori, il cagliaritano finito in manette oggi sarebbe lo stesso che ha convinto anche un’anziana ultrasettantenne, circa un anno fa, ad una vantaggiosa compravendita di pesce: alla fine, però, lui era riuscito a rubarle dei gioielli e lei aveva solo potuto contattare le forze dell’ordine, disperata, per raccontare della truffa e della rapina subìta.

Il truffatore da oggi è a Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.