In via Pertini una situazione di degrado per colpa di chi danneggia il bene pubblico e lo utilizza come luogo dove poter dare sfogo alle proprie pratiche non conformi alle più basilari norme di comportamento civile, consono a una comunità che rispetta le regole e ciò che è di tutti. E così accade nei locali adiacenti alla biblioteca, in disuso, ma non per questo devono essere scambiati per “terra di nessuno”. Di recente una delle finestre è stata rotta da ignoti, attraverso la quale vengono lanciati petardi e fatti esplodere. I risultati? Sotto gli occhi di tutti: spazzatura e sporcizia oltre al disturbo che recano i vandali ai residenti. Chi ha notato lo scempio non è rimasto indifferente al danno e sollecita a una educazione da parte degli autori e a un intervento mirato da parte delle istituzioni per fermare i vandali.