Quartucciu, lo storico Carrefour in vendita: a un passo dalle Vele l’ombra del primo Esselunga in Sardegna? La voce è clamorosa, confermata anche da sindacati: il Carrefour di Quartucciu sarebbe in vendita, e in caso du cessione i lavoratori sarebbero assorbiti da un nuovo colosso pronto ad acquistare. Potrebbe essere il primo balzo in Sardegna di Esselunga, una delle catene italiane più potenti nel settore dei supermercati. Ma anche un’altra svolta clamorosa, comunque vada, per la grande distribuzione nel Sud Sardegna. Il prossimo anno aprirà infatti il mega centro commerciale dell’Ex Fas nei pressi dell’aeroporto di Elmas, con l’Ikea e altri 14 super negozi, tra cui diversi ristoranti. Ed è chiaro che la concorrenza tra centri commerciali si farà ancora più spietata, con l’onda lunga di altri disagi negli affari per i commercianti della città di Cagliari, già alle prese con l’ormai cronica e voluta carenza di parcheggi che sta stritolando le attività. Non resta che attendere per conoscere la sorte del Carrefour di Quartucciu: e se davvero dovesse fare un’offerta la catena Esselunga, potrebbe essere davvero difficile rinunciare.