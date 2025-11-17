Una camminata per raggiungere i propri cari nella casa eterna si trasforma in disgusto verso chi, la sera prima, ha consumato alcolici e bevande negli spazi adiacenti al camposanto: c’è di tutto, sia in vista che in mezzo al verde. Dalle bottiglie vuote alle cicche di sigarette, dai fazzolettini a cartacce e spazzatura varia. Uno spettacolo indecoroso, insomma, che annienta le opere messe in campo dal comune per rendere il luogo decoroso e dignitoso. Dura presa di posizione da parte dei cittadini che, pubblicamente hanno espresso malumori e condannano fortemente chi deturpa i luoghi pubblici.