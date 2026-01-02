Quartucciu, i ladri sfondano la vetrata della chiesa di San Pietro Pascasio: violata la casa del Signore, “questo nuovo anno ha avuto per noi un inizio amaro”. È don Davide che comunica quanto accaduto la notte scorsa: “È con profonda tristezza che condivido con voi quanto accaduto questa notte alla nostra chiesa parrocchiale”. Con l’intento di rubare, uno o più individui hanno sfondato una vetrata dalla quale si sono poi calati. “Sono entrati all’interno, i danni e i disagi creati sono diversi, ma troveremo insieme il modo di risistemare il tutto. Se qualcuno questa notte o i giorni precedenti avesse notato qualcosa di anomalo intorno alla Parrocchia, vi chiedo di comunicarlo alle Forze dell’Ordine”.