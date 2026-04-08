Gino Emanuele Melis campione del mondo per la terza volta: l’atleta della Nazionale Italiana ha conquistato la medaglia d’oro al Campionato Mondiale di Karate WKA (World Karate Alliance) che si è svolto a Malta dal 27 al 29 marzo.

Avvocato e impegnato nel sociale, Melis si prodiga per combattere il bullismo e cyberbullismo.

La prestigiosa competizione mondiale ha ospitato i migliori atleti del mondo rappresentanti ben 35 Nazioni. L’atleta e Maestro di Quartucciu, allenato dal Docente Direttore Tecnico Nazionale M° 8 DAN Giancarlo Melis, sempre al suo angolo come coach, ha vinto il titolo di Campione del Mondo nella specialità Kumite (combattimento) cinture nere open weight (peso libero), battendo in finale l’Inghilterra. Con questa prestigiosa vittoria l’atleta azzurro si conferma un’artista marziale di fama mondiale, avendo vinto la medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Campionati del Mondo (Croazia 2019, Polonia 2022 e Malta 2026). Si arricchisce ulteriormente il suo invidiabile palmares: 3 titoli mondiali, 2 titoli europei, 2 titoli del Mediterraneo, 36 medaglie internazionali e ben 12 titoli italiani.

Melis, oltre ad essere un atleta della Nazionale, è un Maestro Docente Nazionale e insegna a bambini e adulti con il padre Giancarlo a Quartucciu nella Karate Do Funakoshi, associazione attivissima sia in campo nazionale che internazionale. Inoltre l’atleta azzurro è un avvocato impegnato nel sociale e da anni viene ospitato da Istituti Scolastici, Associazioni e Amministrazioni Comunali per parlare della piaga sociale del bullismo e del cyberbullismo.

“Sono molto contento della mia prestazione e del prestigioso risultato conquistato con tanto impegno, passione e sacrifici” dichiara il campione. “Ringrazio di cuore mio padre Giancarlo, sempre al mio fianco, per i suoi preziosi consigli tecnici, la mia famiglia e la mia splendida moglie Roberta per tutto il sostegno e la forza che mi hanno dato prima e durante la competizione mondiale”.