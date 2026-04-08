Assemini è costretta a dire addio ad una figura amata e conosciuta da tutta la comunità, Roberta Serra, scomparsa a soli 55 anni. Il suo nome è strettamente collegato al locale “L’Angolo della pizza”, di cui è stata titolare per tanti anni.

Sempre con il sorriso e grande professionalità, Roberta ha accolto centinaia di persone rendendo il suo locale una casa per tutti. Un dolore immenso che colpisce la comunità ma soprattutto la sua famiglia, il marito e i suoi figli.

L’ultimo saluto a Roberta ci sarà Venerdì 10 Aprile alle ore 14 nella Parrocchia di San Pietro in Assemini.