È programmato per domani l’intervento di riparazione sulla condotta di Is Pontis Paris, a Selargius, interessata dalla rottura di alcuni pezzi speciali presenti in un attraversamento rialzato.

Si tratta di un intervento particolarmente complesso, sollecitato dal Comune di Selargius, ma che ha preventivamente richiesto la fabbricazione delle apparecchiature da sostituire e un piano di regolazione dell’intero acquedotto al servizio della città di Cagliari. La condotta, infatti, è una delle principali fonti di approvvigionamento del capoluogo perché garantisce l’alimentazione dei serbatoi cittadini dal potabilizzatore di Simbirizzi in territorio di Settimo San Pietro: la sua temporanea messa fuori esercizio per effettuare la riparazione comporta la necessità di garantire delle alternative tramite le altre condotte adduttrici.

Ieri sono arrivati i pezzi speciali da installare e quindi il via libera al cantiere. L’intervento richiederà circa 8 ore di lavori: si inizierà con la demolizione del blocco d’ancoraggio in cemento armato e successivamente con la rimozione del pezzo danneggiato, l’installazione e saldatura del nuovo e la ricostruzione del nuovo blocco d’ancoraggio.

Le manovre in rete pianificate dai tecnici di Abbanoa dovrebbero scongiurare disservizi nell’erogazione all’utenza. Eventuali cali di pressione potrebbero riguardare nel tardo pomeriggio le zone più alte di Cagliari (Castello e zona di via dei Punici) se dovessero soffrire i livelli dei serbatoi alti di San Vincenzo.