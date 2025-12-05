Giovedì 11 dicembre 2025, presso il centro culturale “La Vetreria”, in via Italia 63 a Pirri, si terrà una giornata di microchippatura gratuita riservata ai proprietari di cani residenti nel Comune di Cagliari, dalle ore 9 alle ore 11.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato all’Ecologia Urbana, Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Cagliari con la collaborazione della Azienda Sanitaria Locale di Cagliari n.8 e dell’Ufficio del garante alla tutela dei diritti degli Animali del Comune di Cagliari.L’evento ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulle corrette pratiche di gestione e cura degli animali domestici e sarà il primo di tanti appuntamenti sul tema, con la collaborazione di esperti e delle associazioni animaliste presenti sul territorio. I veterinari della ASL di Cagliari garantiranno il servizio.