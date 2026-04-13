Quartucciu, cane di grossa taglia azzanna un altro esemplare al centro commerciale: serie ferite per il quattro zampe morsicato. La padrona denuncia: “Non si può continuare così. Secondo la normativa, il proprietario deve portare sempre con sé una museruola, e farla indossare al cane in tutti i luoghi pubblici”.

“Ieri, presso il centro commerciale Le Vele, il mio cane è stato morso da un pitbull grigio (o comunque un cane molto simile, di colore grigio).

“A causa del morso – spiega la padrona – il mio cane ha riportato due ascessi, febbre ed è stato necessario portarlo dal veterinario per le cure”.

“Non sto cercando soldi né alcun tipo di risarcimento. Mi basterebbe un gesto di responsabilità: se i proprietari leggono questo messaggio, gradirei almeno delle scuse.

Credo sia il minimo, soprattutto considerando le conseguenze per il mio cane”.

Si cercano anche testimoni che hanno assistito all’episodio che mette in rilievo, ancora una volta, le problematiche legate al non rispetto delle norme.