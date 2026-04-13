C’è una nuova stella che illumina la danza sportiva internazionale e arriva dalla Sardegna. Si chiama Giulia Cinus, ha appena 15 anni ed è già protagonista assoluta nella categoria Under 16 del Solo Latin.

La giovane atleta di Assemini ha conquistato il titolo di campionessa europea, imponendosi con autorità nella classe più alta della disciplina. Un successo che non sorprende gli addetti ai lavori, ma che conferma un percorso in continua crescita, costruito con impegno e determinazione.

Giulia aveva già fatto parlare di sé a fine 2025, quando era riuscita a entrare tra le finaliste del campionato del mondo, confrontandosi con le migliori ballerine del panorama internazionale. Un risultato importante, che ha rappresentato solo l’inizio di una stagione praticamente perfetta.

Dietro ai suoi successi c’è un lavoro quotidiano intenso, portato avanti nella scuola Asd Amèlie Danza di Terralba. Fondamentale il supporto dei maestri Fabio Obino ed Elena Melis, che hanno accompagnato la giovane atleta nella crescita tecnica ed espressiva, permettendole di raggiungere livelli sempre più alti.

E il futuro è già dietro l’angolo. Dopo il trionfo europeo, Giulia è pronta a tornare in pista per i prossimi appuntamenti: dai Campionati Italiani fino al prestigioso The Open World di Blackpool, uno dei palcoscenici più importanti della danza mondiale.

Con un titolo continentale già in bacheca e ambizioni sempre più grandi, Giulia Cinus continua a portare in alto il nome della Sardegna, confermandosi come una delle promesse più brillanti della danza sportiva internazionale.