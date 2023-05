Quartucciu, baby vandali scatenati: “Hanno spaccato bottiglie di alcolici e vandalizzato il parco di via Guspini”

Un carrello, portato via da un discount e probabilmente riempito di bottiglie di alcolici che, dopo essere state svuotate, sono state spaccate nel giardino comunale di via Guspini, a Quartucciu. A denunciare il fatto un gruppo di residenti, capitanati da Lorenzo Cireddu: “Un gruppo di giovani, dopo avere consumato alcol in quantità, ha spaccato le bottiglie in terra e vandalizzato il parco”. Si vede, purtroppo, anche uno dei cestini dei rifiuti sradicato e lasciato sopra il prato, in quella che è un’area green molto frequentata dagli abitanti della zona, abituati a portare i propri cani. Le segnalazioni sono arrivate anche al Comune, la speranza è che vengano incrementati i controlli da parte delle forze dell’ordine.

Non è, stando a quanto trapela, il primo fine settimana nel quale bande di ragazzini si radunano sino a tardi nel parco di via Guspini per sbevazzare lontano da occhi indiscreti e, poi, compiere atti vandalici.