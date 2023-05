Cagliari, un corto circuito devasta “La piccola caffetteria”: le fiamme distruggono mobili e bancone

Un corto circuito è stato fatale per “La piccola caffetteria”, il bistrot di via Cima a Cagliari colpito da un incendio che ha devastato tutta la zona del bancone e i mobili. Fiamme e fumo hanno invaso la caffetteria nel cuore della notte e i vigili del fuoco, arrivati con varie squadre dal comando provinciale di viale Marconi, son stati bravi a delimitare il rogo e ad evitare che potesse avvolgere tutta la struttura, al piano terra di una palazzina a pochissimi metri di distanza dalla centralissima via Manno. Il titolare e i collaboratori non hanno potuto fare altro che iniziare la triste e lenta conta dei danni, già quantificati come ingenti dagli stessi pompieri. Il locale dovrà rimanere chiuso sino a quando non saranno completati i lavori di ripristino, la speranza è che i tempi non siano lunghi visto anche l’avvicinarsi della stagione estiva.

Su Instagram è stato già scritto un messaggio dedicato a tutti i clienti: “Vogliamo rassicurarvi che fortunatamente nessuno si è fatto male, ed è la cosa più importante. Il locale ha subìto dei danni e purtroppo è inagibile sino a quando non verrà ripristinato. Ma noi siamo già al lavoro per tornare ad accogliervi”.