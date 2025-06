La “truffa dello specchietto” non passa mai di moda: nuovi casi segnalati, diverse persone sono state raggirate da chi finge un danno al proprio veicolo per estorcere soldi alla vittima di turno. Da Castiadas l’appello parte dal sindaco Eugenio Murgioni: “Chi si trovasse coinvolto in un episodio del genere è invitato a non scendere mai dal veicolo, non consegnare somme di denaro e a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 per l’intervento delle autorità competenti”.

Una pratica criminale ben nota purtroppo ancora in uso da parte di individui senza scrupoli, che cercano di approfittarsi della buona fede delle persone, in particolare degli anziani. “Negli ultimi giorni sono arrivate segnalazioni di tentativi — e in alcuni casi purtroppo di riusciti raggiri — messi in atto da soggetti che, fingendo un danno al proprio veicolo (generalmente allo specchietto retrovisore), fermano gli automobilisti accusandoli di aver causato l’incidente. Con modi apparentemente gentili, ma insistenti, chiedono un “risarcimento immediato” in contanti, cercando di evitare l’intervento delle forze dell’ordine.

Desidero ribadire con forza che nessun cittadino è tenuto a versare denaro in simili circostanze”.

Un invito insomma a prestare la massima attenzione, e “soprattutto a parlare con i vostri parenti più anziani, che rappresentano i bersagli preferiti di questi truffatori. Solo con l’informazione e la collaborazione possiamo contrastare efficacemente queste azioni vili”.