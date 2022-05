Quartu, lavori al palo in via Don Giordi: fari della procura sulla strada accanto a Molentargius

È una mulattiera, più che una strada, e i residenti imbufaliti hanno deciso di protocollare una serie di esposti che hanno portato a un’indagine, attualmente in corso, su via Don Giordi. Potrebbe essere una delle porte d’accesso al parco gioiello di Molentargius, ma il restyling appare lontano. La notizia di grane legali è emersa durante l’ultimo Consiglio comunale. Rispondendo a un’interrogazione del consigliere sardista Christian Stevelli, il primo cittadino ha detto che “su via Don Giordi non posso rispondere. Ci sono stati esposti e denunce che hanno attirato un’indagine di polizia giudiziaria da parte della Forestale. Gli uffici stanno rispondendo con delle relazioni che appartengono a un procedimento in corso”, e non si sa come proseguirà la vicenda. “Parliamo di strade che non sono nostre, anche se sono nella città di Quartu”. Ma cosa è successo? Già da tempo, stando a quanto trapela, alcuni residenti hanno lamentato la situazione della strada, hanno preso carta e penna e hanno protocollato gli esposti.

“Da parte nostra c’è la massima trasparenza”, aggiunge, contattato da Casteddu Online, il vicesindaco Tore Sanna. “Il dirigente ha già inviato una relazione al corpo forestale, che dovrà riferire alla magistratura”. L’ultima parola spetta al tribunale, quindi. Le segnalazioni degli abitanti di via Don Giordi sarebbero varie, e non tutte punterebbero sulle condizioni della strada. Ma, al momento, dall’amministrazione comunale, visto che ci sono indagini in corso, le bocche restano cucite.