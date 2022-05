Paura a Selargius, frontale tra un’auto e un’autocisterna sulla 554: strada chiusa al traffico

Auto contro autocisterna sulla 554. Un ferito e strada chiusa al traffico. A causa di un incidente è stato provvisoriamente interdetto al transito un tratto della strada statale 554 “Cagliaritana”, in direzione di Cagliari, in corrispondenza del km 3,600 a Selargius, in prossimità della Casfer . Per cause in corso di accertamento, il sinistro, uno scontro frontale, ha coinvolto un’autovettura ed un’autocisterna per il trasporto di carburanti che viaggiavano nella stessa direzione di marcia sono rimaste coinvolte, illesi i conducenti.

Alla guida dell’auto una donna che fortunatamente non ha riportato ferite e ha rifiutato il trasporto in ospedale, ed è stata visitata sul posto. Al momento la circolazione in direzione di Cagliari è deviata lungo la strada statale 131/dir. Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile, una volta ultimate le operazioni di rimozione del mezzo pesante dalla carreggiata.

Sul posto i Vigili del fuoco operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.