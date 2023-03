Quartu, via alle candidature per diventare ispettori ambientali: bisognerà segnalare gratis alla polizia gli incivili

I moduli per iscriversi ai corsi per diventare ispettori ambientali volontari a Quartu Sant’Elena. Nella terza città della Sardegna, presto, gireranno uomini e donne che, gratuitamente, informeranno i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e, allo stesso tempo, in caso di discariche o di furbetti intenti a disfarsi della spazzatura in modo non corretto, dovranno avvisare le forze dell’ordine. Dopo l’ok del Consiglio comunale a ottobre, ora si fa sul serio. Chi si candida dovrà essere cittadino italiano o di un paese dell’Unione europea, essere maggiorenne, aver conseguito almeno il diploma e avere la fedina penale pulita. Se diventerà agente volontario non potrà svolgere la stessa mansione in altre realtà. Gli obbiettivi sono molteplici: i volontari dovranno sensibilizzare i cittadini e cercare di aiutare gli agenti nella lotta all’abbandono della spazzatura.

Come già anticipato in passato, potranno quindi segnalare alla polizia gli incivili. Un compito particolare, dov’è richiesta una certa responsabilità e preparazione. Nel modulo di iscrizione viene ricordato che la funzione di ispettore ambientale volontario è a titolo gratuito.