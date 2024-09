Quartu, tutti in delirio per l’intramontabile Raf

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Piazza Sant’Elena gremita, il pubblico delle grandi occasioni non ha disertato il cantante che, da decenni, rappresenta un’icona semplice e raffinata, elegante e pulita, che ha regalato testi e melodie che, ancora oggi, sono più che gettonati anche tra i giovani.

Un artista scelto con cura, uno di quelli che ha fatto ballare, innamorare le generazioni in cui spalline e lacca per i capelli non potevano mancare. Anni’80-90, i migliori, ancora chiamati così, dove Raf, Raffaele Riefoli è il suo nome, con Umberto Tozzi, Ramazzotti, Enrico Ruggeri, solo per citarne alcuni, erano belli e bravi, i figli e i miti di tutti gli italiani. E anche oggi, a 64 anni, grinta e forza di certo non mancano: lo ha dimostrato ieri sul palco, circondato da chi ancora canta e balla a suon di “Raf”. “Gente di mare”, “Cosa resterà degli anni’80” e poi lei, “Self Control”. Classe 1984, “La notte è il mio mondo, di giorno niente conta”: scelta vincente, insomma, per la terza città della Sardegna, che oggi si appresterà a proseguire con i festeggiamenti in onore di Sant’Elena Imperatrice.