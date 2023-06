Quartu, taglio del nastro per il lungomare e a luglio il nuovo viale Marconi

Il primo, il Poetto tutto nuovo dalla Bussola al Lido Mediterraneo, è già realtà. Il secondo, il viale Marconi con piste ciclabili e rotonde, lo sarà entro pochi mesi. A Quartu cambiano definitivamente volto due punti strategici, il lungomare e il tratto di quella strada, in condominio con Cagliari, che rappresenta una delle arterie più trafficate di tutta la Regione. Da oggi via i sigilli al tratto oggetto del primo lotto da 3 milioni di euro vista mare. Famiglie a piedi, ciclisti e runner hanno potuto testare la “promenade” targata Milia, in attesa dei lavori di completamento, piatto ricco di 9 milioni di euro, che partiranno non prima di ottobre, a stagione balneare bella che finita quasi per tutti i cittadini e i turisti. Resta da capire solo come risolvere il rebus degli eventuali parcheggi in meno, ma sul punto l’amministrazione comunale ha sempre confermato che saranno recuperati nel lato delle vaste saline che separano viale Lungomare dal resto di Quartu.

E in viale Marconi? Come appreso da fonti interne dello stesso Comune, c’è un leggero ritardo sulla tabella di marcia iniziale ma non dovrebbe essere nulla di grave. Salvo intoppi, i lavori dureranno circa sette mesi. L’area principale di intervento, interamente ricadente nel Comune di Quartu, riguarda 900 metri nel tratto tra via De Gasperi e l’ingresso ai centri commerciali. I lavori includeranno il risezionamento della corsia di percorrenza direzione Cagliari con un allargamento a due corsie veicolari, la costruzione di una banchina per lo smaltimento delle acque e la realizzazione di un marciapiede costituito da una fascia ‘filtro’ verde, da una pista ciclabile a doppio senso a da una fascia pedonale che arriverà fino all’edificato. La fascia verde, nella quale saranno piantumati piccoli arbusti sempreverdi, lentischio, ibiscus e oleandri, fungerà da separazione tra la strada e l’area ciclabile e pedonale. Ok anche alla pavimentazione tattile per ipovedenti. Tra le novità dell’intervento, l’eliminazione del doppio senso di marcia in via Enrico Fermi, con la conseguente rimozione del semaforo oggi presente all’intersezione, e la realizzazione di una rotatoria all’incrocio con via Majorana, allo stato attuale una strada sterrata che sarà pavimentata. Anche in prossimità della rotatoria sarà realizzata una fascia ciclopedonale che includerà una pista ciclabile e un marciapiede. Un altro importante restyling riguarderà l’accesso ai centri commerciali, che sarà implementato con la creazione di una nuova intersezione a carreggiata bidirezionale che fungerà sia da ingresso che da uscita.