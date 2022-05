Quartu, sprint finale per riparare le strade gruviera: 1,9 milioni e operai anche a Flumini

Di



hinterland

Ultimi dettagli per il secondo lotto degli interventi, tante vie in uno stato di “avanzato degrado”. L’obbiettivo è mettere l’asfalto nuovo in estate nella zona del litorale: operai in azione anche nelle piazze e sui marciapiedi