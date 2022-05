Cagliari, emergenza zecche nel quartiere di Sant’Elia: “Subito la disinfestazione”

E’ emergenza zecche a Sant’Elia. “Sopralluogo nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia da parte degli enti preposti per verificare, dopo l’ennesima istanza depositata ieri, la gravità dell’infestazione di zecche”, spiega Marcello Polastri, psd’Az, presidente della commissione comunale sulla Sicurezza.

“Una grande disinfestazione sarebbe (oltreché imminente), giusta, indispensabile, e non più rinviabile”, conclude il consigliere, “ringrazio comunque il Centro anti insetti della Città Metropolitana di Cagliari per aver preso in considerazione questa situazione paradossale. E, soprattutto, i cittadini cagliaritani per la paziente attesa”.