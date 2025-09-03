Crepe, dislivelli e asfalto sollevato dalle radici degli alberi: in via Cimabue e nelle strade vicine il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia denuncia il degrado e chiede al Comune interventi urgenti per garantire sicurezza e decoro: “Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia accende i riflettori sul grave stato di degrado in cui versano via Cimabue, via Eleonora d’Arborea e via Botticelli”. “A destare particolare preoccupazione sono le radici degli alberi all’interno del cortile della scuola primaria di via Cimabue, che negli anni hanno sollevato e spaccato l’asfalto. Il risultato è un manto stradale profondamente compromesso: crepe, dislivelli e tratti impraticabili che ogni giorno mettono a rischio automobilisti, pedoni e ciclisti”. “Da decenni nessuna amministrazione, ivi comprese l’attuale e le precedenti targate Milia, hanno mai seriamente affrontato la questione, facendo cadere nel vuoto le preoccupazioni e le richieste d’intervento della cittadinanza”. «Parliamo di un pericolo concreto e quotidiano – sottolinea il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia –. Le radici hanno devastando la carreggiata e le strade sono ai limiti della percorribilità. È inaccettabile che il Comune resti fermo di fronte a una situazione che riguarda non solo la viabilità, in particolar modo la sicurezza dei bambini che a breve torneranno a frequentare la scuola primaria di via Cimabue». “Dopo un confronto con gli abitanti del quartiere e una verifica delle vie interessate, dal Coordinamento arriva una richiesta precisa: sopralluogo tecnico urgente, messa in sicurezza immediata delle aree danneggiate e un piano strutturale di manutenzione che includa anche la gestione del verde pubblico”. «La città non può rinascere se le strade rimangono in queste condizioni – conclude Fratelli d’Italia –. Serve restituire decoro, sicurezza e vivibilità ai quartieri».