Quartu, stessi poteri dei poliziotti per i controllori Abaco: multeranno auto sui marciapiedi e fuori dagli stalli

Il Comune aiuta Abaco e Abaco aiuta il Comune. Nell’allungamento del contratto, legato ai mancati incassi negli anni “orribili” del Covid 2020 e 2021, i gestori della sosta a pagamento sulle strisce blu potranno lavorare sino a quasi l’inizio dell’estate 2024, sperando magari in un’ulteriore proroga, e in parallelo potranno continuare a fare multe. Non solo i semplici controlli legati ai tagliandi non esposti o scaduti: blocchetto alla mano, potranno sanzionare chi parcheggia in divieto di sosta, davanti ai passi carrabili, sugli stalli per disabili o direttamente fuori dagli stalli consentiti, davanti alle fermate dei pullman e sopra i marciapiedi. Occhio, quindi, quando scorgerete qualcuno a passeggio con una pettorina fosforescente, perchè potrebbe essere uno degli ausiliari in ronda in questo o quel rione di Quartu. In sintesi, gli ausiliari avranno gli stessi identici poteri delle forze dell’ordine, polizia Locale in testa.

Poteri in più, conferiti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Graziano Milia, che riguarderanno sempre il rispetto di tutte le regole principali del codice della strada.