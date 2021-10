Quartu sotto choc per Giuseppe Casula, il 60enne trovato morto nella sua casa di via Fadda

Si chiamava Giuseppe Casula, ma era conosciuto da tutti come Pino, il sessantenne trovato morto dai carabinieri, ieri sera, nella sua abitazione di via Fadda a Quartu. L’uomo lavorava per il Ctm, la società di trasporto pubblico cagliaritana. Un decesso che è un giallo, quello del 60enne: il cadavere è stato analizzato da uno dei medici legali del Policlinico di Monserrato, che non ha trovato nessun segno di violenza. E la morte, questo è certo, è avvenuta per un arresto cardiocircolatorio, cioè un infarto. La notizia della sua morte, sin dalla mattina odierna, ha fatto rapidamente il giro della città. Giuseppe Casula, conosciuto da tante persone, lascia la moglie e un figlio, che già da tempo non viveva più con i genitori. Domani, o più probabilmente dopodomani, sarà eseguita l’autopsia: a deciderlo è stata la procura. L’esame medico sarà utile per definire con esattezza le esatte cause che hanno portato il sessantenne a morire stroncato da un infarto.

I carabinieri della compagnia di Quartu, però, stanno continuando a svolgere le indagini per capire se dentro l’abitazione ci fosse qualcun altro insieme a Pino. Un’ipotesi investigativa dei militari, ma ancora tutta da confermare, è che un gioco erotico possa essere finito in tragedia. Un’ipotesi ancora tutta da confermare, le indagini sono appena iniziate.