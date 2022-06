Quartu, sos per la gattina Minou: “Scomparsa da via Stradella, aiutateci a trovarla”

RADIO ZAMPETTA:”SOS PER MINOU, SMARRITA DA VIA STRADELLA A QUARTU.”

L’ APPELLO DI PAOLO E MARTINA PER RITROVARE L’ AMATA MINOU: “E’ SCAPPATA DI CASA NELLA NOTTE DEL 30 MAGGIO 2022 DA VIA ALESSANDRO STRADELLA (QUARTU). HA UN ANNO E MEZZO, PELO CORTO MACULATO BIANCO E NERO, CON UNA MACCHIETTA NERA SUL MUSINO. HA UN CARATTERE MANSUETO E TIMIDO, MOLTO COCCOLONA MA POTREBBE ESSERE IMPAURITA. INDOSSA UN COLLARINO GRIGIO CON UNA MEDAGLIETTA TONDA COL SUO NOME MINOU E I NOSTRI NUMERI DI CELLULARE. PER CHI LA VEDESSE O TROVASSE, SI PREGA DI CHIAMARE PAOLO 3476772483 – MARTINA 3292244176 GRAZIE A CHIUNQUE CI DIA SUE NOTIZIE”