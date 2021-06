Quartu, slitta la pedonalizzazione di via Eligio Porcu: “Non c’è fretta, prima vanno trovati nuovi parcheggi”

Quartu Sant’Elena – Via Eligio Porcu pedonale? Non ora: “È in corso uno studio per la pedonalizzazione della strada”. Imprudente chiudere oggi senza eventi di intrattenimento e animazione.

Della questione, si è discusso poco fa durante la seduta del consiglio comunale. Tra i punti all’ordine del giorno, anche l’interpellanza del consigliere Francesco Piludu che ha sollevato la questione.

“Esiste un’ interlocuzione ed uno studio che ha coinvolto i 2 assessorati alle attività produttive e al traffico. Il progetto – spiega l’assessora comunale alle Attività produttive Rossana Perra – va valutato senza fretta, privilegiando l’attenta ponderazione di tutte le variabili e i punti più sensibili: vanno certamente valutati gli impatti sulle modifiche al traffico nelle aree limitrofe e gli aspetti contrattuali atti ad individuare zone alternative a compensazione degli stalli che verrebbero a mancare. Occorre inoltre valutare, prioritariamente, azioni volte all’animazione e al decoro della via, su cui si potrà procedere celermente, in modo da restituire alla via Porcu la centralità e il prestigio che storicamente ha sempre avuto”.