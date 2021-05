Quartu, Simona chiede aiuto per la sua gattina: “Aiutatemi a ritrovarla”

SIMONA PERRONE DA QUARTU ZONA SANTO STEFANO CHIEDE AIUTO A RADIO ZAMPETTA SARDA: ” SONO DISPERATA AIUTATEMI A RITROVARE LA MIA GATTINA, SE QUALCUNO LA HA PRESA VI PREGO DI RESTITUIRMELA. SONO IN ATTESA, UNA GRAVIDANZA A RISCHIO, STO CAMMINANDO TANTO, MI SONO APPENA TRASFERITA IN SARDEGNA NON CONOSCO NESSUNO, VI PREGO COLLABORATE PER RITROVARLA NE VA A RISCHIO LA VITA DEL MIO BAMBINO.”

SMARRIMENTO QUARTU SANT’ELENA

VIA LEONCAVALLO

AGGIORNAMENTO

LA GATTINA NON È STATA ANCORA RECUPERATA NONOSTANTE LE CONTINUE RICERCHE.

È STATA VISTA IL 25 MAGGIO ALLE 7.30 IN VIA STRADELLA.

Simona lancia un appello per poter riabbracciare la sua gattina, una persiana di colore grigio chiaro/ bianca che ha tosato tranne le zampette.

Simona si è trasferita dalla Puglia un mese fa, ha una gravidanza a rischio, le disperate ricerche la stanno sottoponendo a uno stress psicofisico che va a danneggiare la salute del suo bambino.

Chiede la collaborazione degli abitanti della zona di Santo Stefano che abbraccia in particolare le vie :

Leoncavallo, Stradella, Palestrina, Rossini, Petrarca, Verdi, Stradivari, Ponchielli, Malipiero, Mascagni, Parini, Boito, Della Musica, Is Arenas.

Smarrita gattina di nome Shumai, 23 maggio alle 20:30 a Quartu Sant’Elena, in via Ruggero Leoncavallo. È sterilizzata e sicuramente spaventata perché è abituata a stare in casa. Se qualcuno la dovesse trovare, è pregato di contattarmi.

Se la vedete trattenetela e chiamatemi subito.

Offro ricompensa.

Simona 3911235676

Vi prego condividete.