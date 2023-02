Quartu, sì alla mega biblioteca a Sa Serrixedda con aree per famiglie e persone fragili

L’ok della Giunta Milia risale alla scorsa estate, adesso però ci sono i soldi: 2,1 milioni di euro per trasformare un capannone abbandonato da anni a Sa Serrixedda in una nuova mega biblioteca e polo archivistico. Ad annunciarlo è l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Conti: i denari sono stati inseriti in bilancio, presto si predisporrà la gara per l’affidamento dei lavori. Ecco il progetto: l’indirizzo esiste già, via Orrù 6, lo spazio pure: libri e cultura al posto di materiale accatastato da anni in un deposito di proprietà del Comune. Si tratta di quattromila metri quadrati, oggi pieni di polvere, dove saranno ospitati libri, aree lettura e anche spazi dedicati ai più fragili. Da un deposito abbandonato a un punto dove “favorire la socialità”, tutto a pochissima distanza dalla Ss 554. Si tratta di un ulteriore tassello per il restyling di una zona, sinora industriale, dove da qualche mese arriva il pullman del Ctm e dove presto, un altro capannone, ospiterà le attrezzature di associazioni di volontariato e Protezione Civile.

In città, sinora, gli spazi a disposizione per libri e ricerche culturali sono pochi. Ci sono solo la biblioteca di vi Dante e quella, molto più piccola, in via Mar Ligure a Flumini. Ma ora i tempi sono maturi per la nuova mega biblioteca a Sa Serrixedda. Lì, sarà possibile anche organizzare incontri ed eventi culturali e momenti dedicati alle famiglie. Sara ora compito degli uffici comunali dare gambe al progetto. Step fondamentale: trasferire tutta l’attrezzattura presente nel capannone da un’altra parte.