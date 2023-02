Assemini, incidente sulla 130 all’altezza del semaforo: un’auto si ribalta

Incidente con feriti ad Assemini, sulla Ss 130, all’altezza del semaforo per entrare in paese. Due le auto coinvolte, una si è ribaltata completamente a causa del violento urto. In azione le ambulanze del 118 che si sono dovute far largo tra le colonne di automobili ferme per diverse centinaia di metri. Stando a quanto si apprende, ci sono due feriti lievi.