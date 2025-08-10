L’episodio, accaduto qualche giorno fa e raccontato da un residente, A.D., è stato scambiato per l’ennesimo abbandono di spazzatura, ma “mi hanno riferito di aver semplicemente posato a bordo strada delle buste che erano volate via per colpa del vento”.

Tutto chiarito, insomma, immagini e commenti avevano fatto il giro del web suscitando rabbia tra i tanti cittadini che, stanchi per il pattume abbandonato dagli incivili, avevano commentato il gesto. Ma si sa, non tutto il male vien per nuocere e in questo caso mette in evidenza ancora una volta la sinergia di forze tra chi ha a cuore il benessere della città e dell’ambiente: la forte campagna di sensibilizzazione verso l’abbandono dei rifiuti messa in campo dal Comune è stata recepita e messa in pratica. Non solo azioni di volontariato per ripulire dove gli altri sporcano, bensì attenzione e richiami quando si nota qualcosa che proprio non va.