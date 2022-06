Quartu, sbalzato dalla moto per colpa di una buca: centauro 45enne finisce all’ospedale

Incidente in via Dante a Quartu, in pieno centro. Un motociclista di quarantacinque anni è stato catapultato dalla moto per colpa di una buca, presa in pieno mentre stava guidando e stava raggiungendo lo svincolo per via Cagliari. È caduto sull’asfalto e alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: il centauro è stato portato al Policlinico di Monserrato, i medici gli hanno assegnato un codice verde.

In azione anche la polizia Locale per svolgere tutti i rilievi del caso.