Quartu Sant’Elena, turisti in cerca di avventura a passeggio nell’area vietata di Molentargius: a caccia di qualche scatto mozzafiato, calpestano la casa dei fenicotteri. Ci risiamo: ennesimo gruppo di incivili in azione, nonostante i cartelli presenti indichino chiaramente che non si può accedere alle vasche di evaporazione delle saline, ancora in tanti non rispettano le norme per proteggere l’avifauna e l’equilibrio dell’ecosistema ed evitare situazioni di pericolo.

Ieri tre turisti sono stati sorpresi da un cittadino che quasi ogni giorno assiste a queste scene nella vasca lungo viale Colombo. Con la macchina fotografica in mano, erano intenti a immortalare il paesaggio da vicino e scattare qualche foto ricordo da postare, magari, sui social.

I rischi sono quelli di rovinare il territorio e di sprofondare nei sedimenti e nel fango come già capitato due mesi fa, quando due turiste sono state recuperate dai vigili del fuoco con una scala.