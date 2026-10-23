Monserrato, un murale per la piccola Denise sotto il ponte della metro: il suo viso risplende tra luci e colori che brillano come i suoi dolci occhi che racchiudono i sogni e le speranze che ogni ragazza, alla sua età, deve avere.

È la sua mamma che condivide sui social il ritratto realizzato da un artista sardo che, con empatia e capacità sopraffina, ha segnato i lineamenti della ragazza scomparsa quasi tre mesi fa, proprio lì, in via Don Bosco, sotto il ponte della metropolitana. Ha il viso sereno, non incarna la tristezza causata da chi ha giocato con la sua sensibilità e guarda verso l’orizzonte.

Un murale ricco di significato dedicato alla ragazza dalla sua famiglia e che deve rimanere ben impresso nella mente di tutti, perché Denise era una bellissima ragazza che aveva tutta la vita davanti a se, da vivere con gioie e paure come succede a tutti a quell’età, senza la cattiveria che, superficialmente, le è stata scagliata contro da alcuni suoi coetanei. La sensibilità è un dono e Denise aveva questa dote immensa nel suo cuore che, affianco a quelli di chi le ha voluto bene, batterà per sempre.