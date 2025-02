Quartu Sant’Elena, nuova disavventura per Maurizio Casu, coinvolto oggi in un incidente stradale: “Sembra nulla di grave, sto bene a parte qualche dolore”. Solidarietà e affetto da tanti per l’uomo che, poche settimane fa, ha perso la sala di registrazione a causa di un incendio.Un periodo non proprio fortunato per Casu, i primi giorni di febbraio ha visto andare in fiamme il suo studio situato in via della Menta Fiorita: tutto distrutto, per fortuna nessuna persona era rimasta ferita e per Casu è scattata la solidarietà di tantissimi che, con gesti di affetto, collabora alla raccolta fondi per rimettere in piedi la RCM Records https://www.castedduonline.it/flumini-di-quartu-la-solidarieta-abbraccia-maurizio-casu-anche-chi-non-mi-conosce-mi-ha-inviato-messaggi-sono-onorato-non-immaginavo-minimamente-di-essere-voluto-cosi-bene/ Poche ore fa un incidente stradale ha nuovamente messo alla prova l’uomo stimato da tanti: la corsa al pronto soccorso a bordo di un’ambulanza per gli accertamenti e la promessa di rispondere agli amici il prima possibile. Tanti i messaggi per l’uomo che lo incoraggiano in questo difficile periodo, auguri sinceri e dettati da cuore: i prossimi giorni, in programma anche un concerto organizzato a favore della sua attività in cui si esibiranno decine di artisti sardi.