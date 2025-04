Quartu Sant’Elena, “molestata sul bus”, la denuncia di una giovane che ha condiviso l’accaduto sui social: “Un signore si è seduto affianco a me nonostante ci fossero molti posti vuoti e ha iniziato a toccarmi la gamba di continuo”. Un episodio che, da quanto si apprende, sarebbe accaduto “verso le 17.50 sulla linea Qex verso Cagliari”.

“Appena sono salita il pullman non era vuotissimo ma c’erano abbastanza posti per sedersi, io mi sono messa nei posti da 4 dietro che erano tutti vuoti” si legge.

“Sono qui per dirvi di stare attente/i a certe tipi di persone. Era alto, pelato, abbastanza grosso” spiega la ragazza che avrebbe segnalato l’accaduto alle autorità preposte.