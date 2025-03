Quartu Sant’Elena, la comunità si stringe alla famiglia del giovane morto a causa di un malore fatale: “Ciao Pierpy”. Lacrime e dolore per Pierpaolo Cara, 24 anni, deceduto durante la notte per, probabilmente, un infarto. La famiglia, disperata piange il ragazzo e con loro i tanti amici del giovane. “Ciao amore di nonna” esprime tra le lacrime Antonella. Anche il ricordo di una sua maestra delle elementari, per il ragazzo volato via troppo presto: “Era e sarà sempre il mio alunno della primaria. Mi stringo con affetto ai famigliari e tu, Pierpaolo, vola in alto tra le nuvole e accogli il mio abbraccio”. Tanti gli amici che lo “adoravano”, increduli ancora per quanto accaduto. È stato rinvenuto in piazza IV Novembre, da quello che si apprende, un passante lo ha notato accasciato. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e le forze dell’ordine ma per il giovane non c’è stato niente da fare. È deceduto, lasciando nel dolore tutti coloro che gli hanno voluto bene.