Il REIS è una misura regionale pensata per contrastare l’esclusione sociale e la povertà, offrendo un sostegno economico mensile per un anno, vincolato alla partecipazione a un progetto personalizzato di inclusione attiva. Per molte famiglie quartesi, uscite dal mercato del lavoro a causa di problemi personali o della crisi economica, rappresenta un’importante possibilità di riscatto e dignità.

Tuttavia, i ritardi nei trasferimenti regionali hanno fatto slittare i pagamenti delle quote relative a luglio, agosto, settembre e ottobre, rendendo l’attesa “insostenibile”, come spiegato dall’Assessore ai Servizi Sociali Marco Camboni.

“I beneficiari quartesi sono tanti ed è comprensibile che quest’attesa così prolungata sia diventata insostenibile – ha dichiarato l’Assessore Camboni -. L’Amministrazione ha pertanto deciso di intervenire concretamente e anticipare le risorse che verranno poi reimmesse nelle casse comunali a seguito del versamento da parte della Regione”.

L’importo anticipato dal Comune ammonta precisamente a 872mila euro, permettendo di saldare le quattro mensilità arretrate. “Nei prossimi giorni quindi tutti i beneficiari riceveranno il proprio sussidio”, ha concluso Camboni.

Un gesto concreto che testimonia l’attenzione dell’ente locale verso le fasce più deboli della popolazione, garantendo continuità a un supporto essenziale in attesa dei fondi regionali.