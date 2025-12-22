Quartu Sant’Elena, furti e raid vandalici quasi all’ordine del giorno, l’ultimo episodio è avvenuto la notte scorsa ai danni di una pizzeria: “Sempre più urgente e necessaria la presenza di una stazione dei carabinieri sul litorale”.

“Continuano gli episodi delinquenziali sul litorale. Stanotte “spaccata” alla Pizzeria Green House in viale Leonardo Da Vinci a Capitana”: Roberto Matta fa il punto della situazione e mette in evidenza come un presidio delle forze dell’ordine sia necessario per la sicurezza di cittadini e commercianti.

Hanno usato una macchina per sfondare la serranda della pizzeria, hanno prelevato la cassa e sono fuggiti via: ingenti i danni subiti dai gestori e tra i residenti aumenta la paura. “I furti si registrano anche nelle abitazioni private, i ladri fanno visita in pieno giorno incuranti della presenza o meno di chi ci abita” spiega C.F.

Roberto Matta: “Da tempo si chiede la presenza di un posto fisso delle forze dell’ordine, di una caserma che possa rimanere aperta tutto l’anno”. Per Matta il motivo per il quale la caserma non è operativa oltre i mesi estivi sarebbe la “mancanza della cella di sicurezza, e questo è il risultato perché quello di stanotte è solo uno dei tanti colpi messi a segno. Anche le ville del Margine Rosso spesso vengono visitate dai delinquenti, questo problema si trascina da anni, il litorale ha la necessità di avere un presidio fisso delle forze dell’ordine per la sicurezza degli abitanti e quella dei turisti”.