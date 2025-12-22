Tragedia nelle campagne di Castiadas, dove un uomo ha perso la vita in un incidente domestico avvenuto all’interno della sua proprietà. La vittima è Piero Usai, 71 anni, rimasto schiacciato dal proprio autocarro nel garage dell’abitazione, in località Tuerra.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando alcune operazioni sul mezzo quando, probabilmente per una distrazione, il veicolo si è messo improvvisamente in movimento. Il freno a mano non sarebbe stato inserito e l’autocarro, avanzando senza controllo, lo ha travolto e spinto contro una parete.

L’impatto si è rivelato fatale e per il settantunenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti di rito.