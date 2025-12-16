Quartu Sant’Elena, a Stella di Mare 1 strade e marciapiedi dissestati: “Dobbiamo tenere in braccio i bambini e gli anziani non possono percorrere la via con il deambulatore”. Il sindaco Graziano Milia rassicura i cittadini: “È una strada in elenco dei prossimi lavori”.

Il pericolo si cela in ogni passo che si percorre nella splendida località a due passi dal mare, l’asfalto è visibilmente compromesso come i marciapiedi. “Le donne devono tenere in braccio i bambini perché è impossibile transitare con carrozzine, le persone fragili non possono utilizzare un deambulatore. Una vergogna” spiega un residente.

Da molti anni vengono inoltrate le segnalazioni alle istituzioni di competenza, il primo cittadino, contattato da Casteddu Online, ha espresso che i prossimi lavori interesseranno anche il territorio di Stella Mare 1.