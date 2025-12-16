Assemini, addio a Vincenzo Stara, il bidello delle scuole elementari: “Il bidello dal cuore d’oro, me lo ricordo come se fosse oggi”. Nel plesso di via Porto Torres ha conosciuto tanti bambini che poi sono diventati adulti e mai si sono dimenticati del collaboratore che con premura si occupava di loro: sorrisi e consigli per tutti e oggi in tanti lo ricordano con affetto. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile per la sua famiglia e quella allargata che racchiude tante generazioni che, nel corso degli anni, ha visto crescere. Domani nella parrocchia di San Pietro si svolgerà il funerale: l’ultimo saluto al bidello che è stato un punto di riferimento nell’infanzia di tanti cittadini.