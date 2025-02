Quartu Sant’Elena, 600 multe in poco più di un mese, chi passa con il rosso viene fotografato, il sindaco Graziano Milia: “Un dato preoccupante che mette in evidenza che in tanti non rispettano il codice della strada”. Non solo: non è escluso che il “photored” venga applicato anche in altri punti nevralgici della città. Una novità che ha fatto storcere il naso ai tanti che si sono visti recapitare una multa a casa: sino a oltre 220 euro e -6 punti dalla patente, ma un buon deterrente per indurre gli automobilisti indisciplinati a osservare le norme del codice della strada. Questo è l’unico motivo per il quale è stato introdotto l’apparecchio elettronico che scatta solo quando si passa con il rosso, “sono disponibili le foto per la verifica da parte di chi è stato multato” specifica il sindaco. Viale Colombo all’incrocio con le vie Nenni e Bonaria è il punto “caldo” in città, “questi dati dimostrano che non sono le strade pericolose” bensì la guida senza prudenza e scrupolo di chi non rispetta il codice della strada.