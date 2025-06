Decimomannu – Vasto incendio ai bordi della Ss130, “c’è l’elicottero che butta acqua e in mezzo, nello spartitraffico, ci sono le fiamme alte”: automobilisti in viaggio raccontano in diretta la cronaca del rogo. La stagione estiva è iniziata e, parallelamente, anche quella degli incendi che già da giorni vengono segnalati dalle autorità di competenza. In questo momento un vasto rogo è in atto nel territorio di Decimomannu, interessata anche la Ss130, sul posto è presente un elicottero per coadiuvare le operazioni di spegnimento. Il traffico, per qualche attimo, è stato bloccato, presenti anche le forze dell’ordine.