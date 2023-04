Quartu, retromarcia sulla doppia serata dedicata a Bruno Gröning: “Non si farà”

Il “fenomeno Bruno Gröning”? Potrà essere sviscerato, discusso e analizzato anche a Quartu, forse, ma non nella sede dell’ex Convento dei cappuccini di via Brigata Sassari. I cartelloni con il doppio appuntamento (6 maggio e 24 giugno) sono già stati piazzati in città. Qualcuno li ha fotografati e, sui social, ha espresso piena contrarietà alla concessione di uno spazio pubblico per una conferenza informativa e la proiezione del film documentario del mistico polacco, vissuto tra il 1906 e il 1959 e attivo in Germania come guaritore dopo la seconda guerra mondiale e noto per avere affermato, tra l’altro, che “non esiste l’inguaribile. Dio è il medico più grande”. Gli organizzatori sono il “circolo degli amici di Bruno Gröning”. Due numeri di telefono, al primo risponde una donna: “Nicolosa Sirca. Abbiamo chiesto tutte le autorizzazioni e le abbiamo ottenute”, spiega, in sintesi estrema. Sala data a costo zero e ingresso libero ai due eventi. Ma il tam tam sui social, tra chi ricordava che il mistico tedesco fosse finito a processo con l’accusa di esercitare senza permesso un’attività medica e chi, forse calcando la mano, è arrivato a definire una “setta” i seguaci di Gröning, è finito anche sotto gli occhi dei vertici dell’amministrazione comunale.

Da fonti certe, Casteddu Online ha saputo che lo stesso sindaco Graziano Milia è venuto a conoscenza della concessione della sala conferenze per il doppio evento. E che abbia deciso per una retromarcia totale. Che, però, “non si farà”. Almeno, non in uno spazio in mano al Comune.