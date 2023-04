Monserrato, il sindaco blinda il comandante dei vigili urbani: negato il trasferimento a Nuoro

La giunta Locci blocca il comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru: negato, con una delibera di oggi, il trasferimento a Nuoro. È di ieri il decreto firmato dal sindaco Andrea Soddu di Nuoro di “attribuire al dott. Massimiliano Zurru l’incarico di Dirigente

Comandante del Settore di Polizia Locale del Comune di Nuoro, con decorrenza 29/04/2023 e per la durata di mesi nove,

eventualmente prorogabili, e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco” e di oggi la presa di posizione della giunta monserratina di non lasciar andare via il suo comandante. “Massimiliano Zurru, dipendente a tempo pieno e indeterminato inquadrato nell’area dei funzionari e della elevata qualificazione, con profilo professionale di Comandante della Polizia Locale” ha richiesto “il collocamento in aspettativa per l’assunzione dell’incarico dirigenziale di Comandante del Settore Polizia Locale e Protezione civile del Comune di Nuoro”. La giunta “trova pieno fondamento nell’ottica del perseguimento dell’interesse istituzionale e del buon funzionamento di questa Amministrazione che la pone nella condizione di dover valutare in concreto le proprie esigenze organizzative per la tutela delle quali, ove ritenute prevalenti, possono condurre l’Ente a negare l’aspettativa”. Il settore da Zurru diretto è, insomma, “investito di numerosi e rilevanti progetti” e la concessione dell’aspettativa “comporterebbe una grave

compromissione sul regolare svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in considerazione del breve lasso di tempo

trascorso tra la data della richiesta di collocamento in aspettativa”. Niente da fare, quindi: tutto rimane invariato, almeno per il momento, considerato che è uno dei possibili “candidati” più quotati per prendere eventualmente il comando di Cagliari.