I baby geni di Quartu trionfano al rally transalpino della matematica: “Un grande orgoglio”

Hanno nove anni ma sono già, a tutti gli effetti, dei genietti della matematica. Operazioni ed equazioni hanno imparato a masticarli alla perfezione grazie alla loro maestra, Alessandra Sanna. Che, oggi, annuncia la vittoria dei suoi alunni al rally transalpino della matematica, organizzato dall’Università di Cagliari e che si è svolto ad Assemini. I baby geni hanno sbaragliato la concorrenza, molto agguerrita, delle altre classi quarte, ricevendo il primo premio direttamente dalle mani di Maria Polo, professoressa associata del dipartimento di Matematica e Informatica.

“Siamo la classe prima classificata nella 29esima edizione del Rally Matematico e sono orgogliosissima delle mie bambine e dei miei bambini. Nella nostra classe nessuno si sente inadeguato”, dice Alessandra Sanna. “Insieme impariamo il rispetto, la cura e l’attenzione per l’altro, insieme impariamo a ragionare e ad affrontare le difficoltà, rendendo semplice il complesso, insieme impariamo a a sostenere le nostre idee, a non aver paura di sbagliare e ad accettare le sconfitte, insieme proviamo a raggiungere obiettivi comuni e a credere in noi stessi, insieme proviamo a sollevare l’asticella, pensando di potercela fare, sempre. La nostra non è una classe e basta, è molto di più: siamo comunità, siamo una vera squadra, sempre. Lavorare così ci ha permesso di valorizzare il talento di ciascuno di noi e di raggiungere questo traguardo inaspettato. Senza queste cose non può esserci apprendimento significativo, senza queste cose non c’è scuola”.